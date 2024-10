Il prof Luciano Canfora e i rischi odierni di una nuova guerra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Appuntamento con(foto) a Urbino. Il classicista e intellettuale barese sarà ospite delessore Federico Losurdo alle ore 17 a Palazzo Bonaventura, sede del Rettorato di UniUrb in via Saffi. Un incontro di apondimento aperto a tutti e dal titolo “2024 o 1914?“. "Spesso l’impressione è che le classi dirigenti europee stiano predisponendo popoli e stati a unaimminente. La stessa recente, celebratissima, Agenda Draghi pare finalizzata a tale scopo. Sperando di non finire “fuori tempo massimo“ diventa quindi indispensabile individuare le ragioni di una situazione sempre più fuori controllo e gli strumenti non solo politici per fermare questa corsa delirante verso il baratro – spiegano gli organizzatori nel materiale informativo –.