Il giudice di carta | il nuovo libro dell' avvocato e saggista Augusto Conte

Leggi tutta la notizia su brindisireport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Libera narrazionea letteratura, che riproduce la storia, ea storia, che diventa letteratura, in un intreccio e in una coincidenza, sotto lo stesso piano, di arte del giusto e di arte del bello, in una intessitura di vita e passione, nel descrivere sistemi di pensiero e di azione. C’è