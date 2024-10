Il discorso di Luis Enrique a Mbappé | “Quello è un leader quello è Michael Jordan! Ti è chiaro?”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 3 ottobre 2024) È la vigilia di Barcellona-PSG di Champions League della scorsa stagione,va faccia a faccia con Kyliane gli fa unaccalorato: "Ho letto che ti piacevaprendeva tutti i suoi compagni per le palle e iniziava a difendere come un figlio di puttana Devi dare l'esempio! Prima come persona e poi come giocatore".