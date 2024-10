Il delfino si spiaggia in Puglia i turisti lo portano in mare | non sempre è la cosa giusta da fare

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 3 ottobre 2024) A Porto Selvaggio, in, un gruppo di bagnanti ha cercato di soccorrere unto. Fanpage.it ha chiesto alla biologa marina Maddalena Jahoda, esperta di delfini e balene, quali sono le regole da seguire in questi casi: "A volte i delfini vanno a riva per non affogare".