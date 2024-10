I precedenti non spaventano la Gas Sales a Monza per vincere

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Dopo la bella vittoria al debutto in campionato con Modena, la GasBluenergy Piacenza torna in palestra con una doppia seduta di lavoro per preparare la sfida di sabato 5 ottobre (ore 18.00) dicon il Vero Volley. Così Yuri Romanò: “Con Modena molte cose hanno funzionato bene, altre