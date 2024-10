Heartstopper 3 | la spiegazione del finale

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 3 ottobre 2024) È arrivata su Netflix la terza stagione di, la serie teen inglese ispirata alla graphic novel di Alice Oseman. Un nuovo capitolo con tante novità, tanti spunti riflessivi e un pizzico in più di serietà per un titolo Netflix che è sempre riuscito a parlare ai giovanissimi e agli