Grosso ha l’imbarazzo della scelta

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Prosegue, al Mapei Football Center, la marcia di avvicinamento del Sassuolo al match che sabato alle 15 lo oppone al Citta. Ancora indisponibili Berardi e Lovato, tutti abili e arruolati gli altri con ampia possibilità diper il tecnico neroverde Fabio, che qualcosa cambierà comunque rispetto all’undici mandato in campo contro lo Spezia. Un ballottaggio per reparto, ad oggi, ovvero Muharemovic, Romagna e Odenthal in lizza per due posti al centrodifesa, Caligara o Iannoni in mediana e Pierini o Volpato a destra, con l’ex Venezia favorito. Arbitra Perri di Roma, al primo incrocio di sempre con il Sassuolo, che nel frattempo ha chiuso la campagna abbonamenti con un dato non granchè.