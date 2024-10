Grande Fratello famosa ex gieffina torna insieme all’ex fidanzato di oltre 10 anni fa | Quando i nostri occhi si sono incrociati di nuovo…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Un’ex concorrente del, di recente, ha rivelato di aver ritrovato l’amore accanto al, a cui era stata legata nel 2011. Stiamo parlando di Valentina Vignali, cestista e concorrente della sedicesima edizione del reality show di Canale 5 nel 2019, allora condotta da Barbara D’Urso, la quale sabato sarà tra i protagonisti di Ballando con le stelle in qualità di ballerina per una notte (clicca QUI per leggere). Valentina, dal 2013 al 2018 è stata fidanzata con il collega Stefano Laudoni, il quale dopo la fine della loro storia ha ritrovato l’amore accanto all’influencer Giorgia Crivello, con cui è felicementeancora oggi e da cui presto avrà il suo primo figlio.