Grande Fratello 18 diretta sesta puntata | stasera la prima eliminazione

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Anticipazionidi giovedì 3 ottobre 2024 Insu Canale 5, Alfonso Signorini conduce ladel reality. Al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme a Rebecca Staffelli in postazione social. Al centro della serata il verdetto del televoto che decreterà il primo eliminato di questa edizione. Chi tra Amanda, Clarissa, Iago e Mariavittoria dovrà abbandonare definitivamente il gioco?, però, la Burt avrà modo di raccontare ai telespettatori ilamore che l’ha legata a Massimo Troisi. La Lecciso, invece, sarà protagonista di una sorpresa. In questi giorni Enzo Paolo e gli altri inquilini, a loro insaputa, hanno preparato un regalo per il compleanno di Carmen Russo, che sarà presenteper fare una sorpresa al marito.