Giornate Fai d' Autunno aperte al pubblico 38 suggestive location regionali solitamente chiuse

Leggi tutta la notizia su anconatoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Al via il 12 e 13 ottobre prossimi la tredicesima edizione delleFai d', che nelle Marche aprono ai visitatori 38 beni (700 in Italia) in 24 località della regionechiusi al, svelandone la storia, la bellezza e le curiosità. L'evento coinvolge 360 città