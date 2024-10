Giornate della consapevolezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Arezzo, 3 ottobre 2024 – Martedi 8 e giovedi 10 ottobre il monumento a Francesco Petrarca al Prato sarà illuminato di blu per testimoniare la partecipazione del Comune di Arezzo in occasione rispettivamentecampagna internazionale “Uniti per la dislessia”, disturbo dell'apprendimento che colpisce almeno il 10%popolazione mondiale, eGiornatasulla sindrome X Fragile, sindrome genetica ereditaria di disabilità intellettiva e prima causa monogenica di autismo. Il monumento a Petrarca sarà invece illuminato di verde mercoledì 9 per lasulla sindrome Pans Pandas, malattia che colpisce i bambini compromettendo la normale funzione neurologica del cervello ancora priva in Italia di linee guida terapeutiche.