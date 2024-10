Gender Pro Vita Famiglia presenta Ingannata primo tour in Italia di Luka Hein detransitioner americana contro il mito del cambio di sesso

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Per la prima volta l’ospiterà ildi una giovane “” (una ragazza che aveva intrapreso il percorso per “cambiare” e ha poi deciso di tornare indietro), per diffondere la testimonianza diretta di chi ha vissuto sulla propria pelle i danni e le conseguenze dell’ideologiae della transizione in giovane età. Si