G7 Interno Johansson | Nessuno può combattere gruppi criminali da solo

(Di giovedì 3 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Avellino, 03 ottobre 2024 "E' fantastico essere qui in Italia, in questa splendida zona, per incontrare i ministri del G7. Penso che sia di assoluta importanza lavorare a stretto contatto con i nostri partner perefficacemente iorganizzati che sono responsabili del traffico di esseri umani, del traffico di migranti, del traffico di droga, della violenza, della corruzione.può risolvere questo problema equestida. Dobbiamo lavorare insieme". Lo ha dichiarato la commissaria europea agli Affari interni, Ylva, al suo arrivo al G7 a Mirabella Eclano (Avellino). Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev