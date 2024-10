G7 Interno Commissari Ue Schinas e Johansson a ministeriale in Italia Ad accoglierli Piantedosi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Avellino, 03 ottobre 2024 "Il Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo, Margaritis, e laa per gli Affari interni, Ylva, sono a Mirabella Eclano (Avellino) per partecipare alla riunione dei ministri dell'del G7 a nome dell'Unione europea. Insieme ai ministri degli Affari interni e della sicurezza, nonché ad alti funzionari dei paesi del G7. Ecco l'arrivo dei capi delegazione, accolti da. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev