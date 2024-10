Furto di puledri al pascolo Condannato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024)diala otto mesi di reclusione un allevatore. L’episodio era avvenuto nel territorio tra Visso e Monte Cavallo, per la precisione in località Forchetta di Pantaneto, dove pascolavano liberamente i cavalli di alcune aziende agricole della zona. Nel novembre del 2019 il proprietario di tre, un uomo di 58 anni di Visso, si era accorto della loro sparizione: avevano circa cinque mesi, erano nati mentre erano ale mai si sarebbero allontanati dalla madre, che normalmente non li abbandona. Così l’uomo si era recato dai carabinieri per sporgere denuncia dopo averli cercati, invano, per alcuni giorni insieme con un suo operaio. Nella zona, tra l’altro, non c’erano carcasse di animali che potessero far pensare a una fine cruenta per gli animali. Così erano cominciate le indagini per identificare il presunto ladro dei