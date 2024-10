Fratoianni | Da governo nuova accisa su diesel? Destra amica delle élites

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 3 ottobre 2024) ROMA – “Non solo non hanno fatto niente di tutto questo ma secondo le indiscrezioni si preparano a mettere unasulper recuperare 3 miliardi. Potevano prenderli dagli extraprofitti dell’industriaarmi, dalle banche, invece no fanno unatassa, come sempre sbagliata. Li prenderanno da te che tutte le mattine devi fare il pieno e che devi fare la spesa e troverai i prezzi schizzati. Altro chesociale siete e sarete sempre gli amicielite, gli amici dei potenti”. Così in un video su Instagram Nicola(foto) di Alleanza Verdi e Sinistra attacca ilmostrando il video in cui Giorgia Meloni, allora all’opposizione, annunciava di voler abolire le accise sulla benzina. L'articolo: “Dasu” L'Opinionista.