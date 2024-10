FOTO Il Ministro Piantedosi accoglie i delegati del G7

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Con il rituale della "stretta di mano" ma anche qualche abbraccio e chiacchiera, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha accolto i partecipanti del G7 dei Ministri dell'Interno in corso a Mirabella Eclano. Tutti presenti i Ministri di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d'America, poi il Vice Presidente della Commissione europea Margaritis Schinas, e la Commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson. L'intervento introduttivo del titolare del Viminale apre la prima sessione dedicata al tema della sicurezza in relazione agli scenari internazionali in continua evoluzione. Seguiranno poi altre due sessioni nel corso delle quali i Ministri si confronteranno sulla sicurezza nella sua dimensione cyber e sulle strategie di prevenzione e contrasto al traffico di droghe sintetiche.