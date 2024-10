FORMAZIONI UFFICIALI Lazio Nizza le scelte per la sfida d’Europa League

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 3 ottobre 2024): ledi Baroni e Haise per il match valido per la seconda giornata di EuropaDi seguito ledi, match valido per la seconda giornata di Europa. Marco Baroni sceglie questo undici per dare la caccia ad altri tre punti nella stagione 2024/25.(4-2-3-1): Mandas;