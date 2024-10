Fondi Festeggiamenti Sant’Onorato trekking urbano La Fondi che non ti aspetti

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di giovedì 3 ottobre 2024)– In occasione deidedicati a, patrono della città di, l’Associazione Pro Locoè lieta di annunciare un evento straordinario: l’edizione speciale del“Lache non ti“. L’appuntamento è fissato per mercoledì 9 ottobre alle ore 18:30, con raduno presso il Castello Caetani – Museo L'articolo“Lache non ti” Temporeale Quotidiano.