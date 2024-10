Fondi Evade gli arresti domiciliari sorpreso e denunciato un 51enne

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di giovedì 3 ottobre 2024)– I Carabinieri della Tenenza di, hanno tratto in arresto undel posto per “evasione“. L’uomo agliper “oltraggio, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e inosservanza al foglio di via obbligatorio” per fatti commessi nel 2017, è statonella serata di ieri pomeriggio, fuori dal domicilio stabilito per L'articologliunTemporeale Quotidiano.