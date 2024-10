Foggia-Taranto dove vederla in tv e le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Derby pugliese ad alta tensione train programma domani alle 20.30 nella sfida valevole per l’ottava giornata del Girone C di Serie C. La sfida verrà trasmessa su Sky Sport 252 e sarà disponibile anche in streaming su NOW (e Sky Go se clienti Sky). Le(3-4-2-1): Perina; Parodi, Carillo, Camigliano; Salines, Gargiulo, Tascone, Felicioli; Emmausso, Millico; Murano.(3-5-2): Del Favero; Shiba, De Santis, Verde; Mastromonaco, Matera, Ardizzone, Varela, Contessa; Giovinco,Fabbro. L'articoloin tv e leCalcioWeb.