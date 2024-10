Fiorentina-The New Saints in tv | radiocronaca pronostico video highlights

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Alle ore 21.00 di giovedì 3 ottobre si gioca-The New, partita in programma per la prima giornata della fase a gironi di Conference League 2024-25. Ecco di seguito come seguire la gara in diretta. L’indice che segue vi porterà direttamente al paragrafo che vi interessa.-The Newin tv-The Newin radio-The New: risultato e-The Newsu Sky La partita-The Newsarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.