Fiorentina Palladino SVELA | 4-2-3-1 Biraghi gioca centrale Beltran? Ecco il suo RUOLO IDEALE

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 3 ottobre 2024): «4-2-3-1,il suo». Le dichiarazioni del tecnico Lafa il suo esordio in Conference League contro i The New Saints. Il tecnico Raffaeleè intervenuto a Sky Sport per parlare della sfida.le parole riprese da TMW: FORMAZIONE – «Partiamo dal 4-2-3-1, ma possiamo passare anche