Fiorentina-New Saints | probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Firenze, 3 ottobre 2024 – In una serata piovosa lafa il suo esordio nel girone di Conference League contro i gallesi del The New. Un impegno sulla carta abbordabile, ma mai dare nulla per scontato soprattutto in Europa. Formazione viola con molti giocatori che hanno giocato poco finora.