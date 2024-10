Finale Luna Rossa-Ineos Britannia | calendario programma e orari Louis Vuitton Cup 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Sale l’attesa, la finalissima si avvicina.vs: in palio l’accesso all’America’s Cup e la sfida con Team New Zealand. L’attodellaCup si disputerà sulle acque di Barcellona e comincerà giovedì 26 settembre per terminare, al massimo, il prossimo 7 di ottobre. Regate, emozioni ed ambizioni:si troverà di fronte il team britannico che tanto gli ha dato filo da torcere nel Round Robin. Il regolamento è molto chiaro: vince chi arriva per primo a sette regate vinte, quindi si possono disputare un massimo di 13 regate per decretare la vincitrice dellaCup. Di seguito il, ile glidella. La diretta tv è affidata a Sky Sport e ad Italia 1.