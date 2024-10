Fiamme in una palazzina a Napoli | l' intervento dei vigili del fuoco | VIDEO

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Nella tarda serata di mercoledì ideldisono intervenuti in località Santa Croce, in zona ospedaliera/Camaldoli, per un incendio al primo piano di una.I residenti sono stati evacuati e alcune persone rimaste intossicate dai fumi sono state portate al sicuro