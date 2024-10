Festival delle Idee | al Toniolo è ospite Filippo Ongaro medico degli astronauti

Leggi tutta la notizia su veneziatoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il Teatrodi Mestre, per la sesta edizione del, ospita lunedì 7 ottobre (ore 21)dal 2000 al 2007 per l'Agenzia spaziale europea,si è occupato in particolareaspetti legati a nutrizione, preparazione fisica e