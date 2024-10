Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 3 ottobre 2024) In unsempre più pieno di problemi con i continui turn over per l’Europa, il tecnico del Napoli ha scelto la tranquillità Ma quanto se la gode Antonio?Se ne sta in panciolle, con la sua squadretta che si allena, sereno.Bella fortuna non avere a che fare con quella bestia di satana del turnover,