Expocasa festa del fungo fiera della trippa e ufo | gli eventi a Torino sabato 5 e domenica 6 ottobre

Leggi tutta la notizia su torinotoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Nel primo week-end di, come di consueto, ae in Piemonte c’è l’appuntamento con i musei gratis, ma gli- di ogni genere - non mancano. Spettacoli a teatro, festival, rievocazioni storiche e sagre fanno parte dell’ampia offerta di appuntamenti per il tempo libero,5 e