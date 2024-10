Europa League Elfsborg-Roma | dove vederla

Leggi tutta la notizia su lidentita

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tutto pronto per la seconda giornata della fase a gironi dell’: questa sera in campo oltre al match che vedrà impegnata alle ore 18.45 la Lazio, che affronterà il Nizza in casa, alle 21 l’appuntamento sarà quello di: eccoLaaffronterà l’oggi, giovedì 3 ottobre 2024, alle 21:00 allaL'Identità.