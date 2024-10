Empoli l’ELOGIO di Cribari | Ecco cosa devono fare gli azzurri per PUNTARE IN ALTO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 3 ottobre 2024), ex difensore dell’ha voluto parlare del MOMENTO ATTUALE della squadra dopo la grande partenza degliL’ex difensore dell’, Emilson, ha parlato a “La Nazione” in vista della partita di domenica: stupito dell’inizio degli. «Sinceramente no, ma siamo ancora all’inizio del campionato. Soprattutto grazie all’che è partito alla grande e