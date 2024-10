Eleonora Giorgi | La mia cura a Houston funziona solo nel 14% dei casi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024)e la malattia. L’attrice è tornata a parlare del tumore al pancreas che sta affrontando da circa un anno. Una malattia che la sta mettendo a dura prova., però, non è una donna che si lascia abbattere dalle difficoltà. “Una clinica americana ha trovato una chiave d'accesso per questo tumore. Noncon tutti. Mi hanno spiegato che per me c'è il 14% di possibilità. Adesso i campioni con le mie cellule sono stati mandati negli Stati Uniti e vedremo” ha raccontato al settimanale ‘DiPiù’. La clinica americana in questione è l’MD Andersen Cancer Center di. Una città, quella americana, particolarmente nota nel mondo proprio per le strutture sanitarie di qualità nelle quali vengono trattati, e spessoti anche in maniera efficace, diversi tipi di tumore.