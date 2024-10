Editoria | Mattarella informazione primaria indispensabile alimento democrazia

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Roma, 3 ott. (LaPresse) – “Benvenuti al Quirinale. Il nostro incontro è, per me, motivo di grande interesse. Rappresentate le fonti di quelladi qualità che èper il sistema democratico e di libertà del continente”. Così il presidente della Repubblica Sergionel corso dell’incontro al Quirinale con la European Alliance of News Agencies (Eana).