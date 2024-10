È una maratona bisogna pareggiare | accise e sacrifici il punto di Sechi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La manovra “richiederàda tutti". Con queste parole il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha commentato la manovra di governo nel corso dell'evento di Bloomberg Future of Finance Italy. Ciò, però, non vuol dire che siano allo studio nuove tasse. Lo ha precisato il sottosegretario al Mef Federico Freni: "Invito a sentire esattamente le parole del ministro Giorgetti: non c'è allo studio nessun aumento delle tasse per nessuno. Le nuove tasse non fanno parte del Dna di questo governo, lo abbiamo detto due anni fa e lo ribadiamo, evitiamo boutade". Non ci saranno aumenti dellesui carburanti, ha fatto sapere in una nota il Ministero dell'Economia e delle Finanze. E proprio da questa notizia Lilli Gruber ha dato avvio al dibattito a Otto e mezzo. Marioè intervenuto per fare luce su come stanno davvero le cose.