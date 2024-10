E Romagna | Renzi ' noi già in maggioranza se vuole venga anche Conte'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "In Liguria ho lasciato su richiesta del Pd libertà di voto.ha detto che nonin Emilia, ma noi siamo inin Emilia. La domanda è sevenire. In Umbria avevano già chiuso un altro tipo di accordo, in Emilia ci sarà la nostra lista con il nostro simbolo". Così Matteoa Cinque Minuti su Rai 1.