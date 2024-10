È la mia scorta per il lockdown ma le telefonate dei clienti arrivano anche durante l' arresto | condannato

Leggi tutta la notizia su perugiatoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) “Era la miaper il”, ma le continuequando si trovava in caserma perché arrestato non depongono per la tesi del consumo personale. Così la Corte d’appello, riformando la sentenza di assoluzione in primo grado, hal’uomo a 6 mesi di reclusione e 1.200