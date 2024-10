Dono Day | evento speciale all’Auditorium Santa Caterina

Leggi tutta la notizia su reggiotoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) In occasione delDay che si celebra ogni anno il 4 di ottobre, il Centro Servizi per il Volontariato di Reggio Calabria promuove un.Venerdì 4 ottobre alle ore 17,30, infatti, presso l’Auditoriuma Reggio Calabria, verrà proiettato in anteprima il