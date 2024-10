Donne di Campania Elvira Notari su Rai Storia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 3 ottobre 2024) È stata la prima regista cinematografica italiana e una delle prime delladel cinema mondiale:, una pioniera oltre la censura, è la protagonista di «di», la serie nata da un ‘idea produttiva di Giovanni Minoli e prodotta da Gloria Giorgianni per Anele, in onda venerdì 4 ottobre alle 21.10 in prima visione su Rai– interpretata da Iaia Forte – fu la prima autrice cinematografica italiana, oltre che la più prolifica: tra il 1906 e il 1929 la sua produzione conta oltre 60 titoli di lungometraggi e centinaia di cortometraggi e documentari, tutti usciti dalla sua casa di produzione cinematografica Dora Film. Quest’ultima divenne uno dei più importanti casi di produzione del cinema italiano dell’epoca, arrivando a fondare una sede a New York, dove i film avevano un notevole seguito presso la popolazione di migranti italiani.