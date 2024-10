Dengue in Italia ecco chi dovrebbe sottoporsi a test diagnosi

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Raccomandato a "contatto stretto di un caso confermato, anche in assenza di sintomi" e a chi torna da un Paese endemico e a chi ha sintomi in un'area con casi confermati Crescono i casi diine i timori per contagi autoctoni come quelli che nelle Marche, a Fano, hanno già superato quota