Degrado in strada San Giorgio Martire | carcassa di auto abbandonata fra rifiuti e sporcizia

Leggi tutta la notizia su baritoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Alcuni mesi fa la via era stata oggetto di bonifica degli operatori Amiu, impegnati per 3 giorni nell'intervento di pulizia. La situazione, però, inSannon sembra essere cambiata: nella via alla periferia di Bari continua l'incivile pratica dell'abbandono dei. Il