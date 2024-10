Dall’economia civile gli strumenti per un futuro sostenibile

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) FIRENZE (ITALPRESS) – “Le dimensioni costituzionali della sostenibilità e come partecipare al Piano B” è il titolo della tavola rotonda che si è tenuta all’Università di Firenze, nel corso della prima giornata del Festival Nazionale dell’Economia. I temi trattati sono stati quelli della sostenibilità, della pace e della giustizia, in ottica di economia. fsc/gsl (Fonte video: NeXt Economia) Unlimited News - Notizie dal mondo