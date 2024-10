CONSULTAXI | La categoria del trasporto pubblico non di linea Taxi sostiene la trasparenza e la regolamentazione del settore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024)desidera ribadire il suo pieno sostegno al Registro Elettronico Nazionale (RENT), strumento fondamentale per garantiree legalità all'interno del comparto delnon di. Con oltre 30.000 operatori, tra tassisti e noleggiatori, già iscritti, laha dimostrato chiaramente di non avere nulla da nascondere, accogliendo con responsabilità le norme introdotte per un miglioramento del. “Riteniamo essenziale l'introduzione di regole chiare e condivise,” afferma il portavoce diAlessandro Casotto “. La nostra adesione al RENT testimonia l'impegno degli operatori nel rispettare un quadro normativo che tuteli sia i lavoratori che i clienti, assicurando un servizioall'altezza delle aspettative.