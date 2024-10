Como Nico Paz convocato per la prima volta nella Nazionale maggiore argentina

Leggi tutta la notizia su quicomo

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Grande soddisfazione in casa1907 per laconvocazione inper il trequartistaPaz. Il giovane talento è stato inseritolista dei convocati dal CT Lionel Scaloni per le prossime sfide di qualificazione ai Mondiali 2026, dove l’affronterà Venezuela