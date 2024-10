Cingolani | ' La sovranità tecnologica deve essere continentale'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) "Non credo ad un modello dinazionale nel momento in cui la competizione è diventata", avverte l'a.d. di Leonardo, Roberto, intervenendo al convegno di Molto Economia del Messaggero e della Luiss su ', la grande sfida e l'estrema urgenza'. Non bisogna "perseverare nell'errore di pensare che ognuno ce la possa fare da solo", dice, incentrando il suo intervento sul settore dell'aerospazio e della difesa. "Quando capiremo che è più facile rinunciare a 20% di mercato domestico per accedere ad un 5% di un mercato più ampio otterremo risultati importanti", anche "profitti migliori". "La realtà non è che serve un'autonomia nazionale, serve un'autonomia e una solidarietà. Partiamo da questo presupposto, nessun paese ce la fa da solo.