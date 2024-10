Cina | lancera’ nuovo equipaggio verso stazione spaziale questo mese

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Pechino, 03 ott – (Xinhua) – Laintende lanciare il veicoloconShenzhou-19 e riaccogliere sulla Terra i taikonauti del Shenzhou-18la fine di ottobre, secondo la China Manned Space Agency. Secondo il piano di missione dell’agenzia per ottobre, pubblicato questa settimana, l’del Shenzhou-18, che si trova a bordo dellacinese Tiangong in orbita, completera’ la sua missionedi sei mesie si imbarchera’ per il viaggio di ritorno. L’del Shenzhou-18 e’ composto da tre taikonauti maschi: Ye Guangfu, Li Cong e Li Guangsu. L’e’ stato lanciato nello spazio il 25 aprile. Durante la settimana di vacanze per la Giornata nazionale, l’sta cercando di mantenere un regolare e ordinato equilibrio tra lavoro e vita privata.