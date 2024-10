Cesare Cremonini dopo la sconfitta col Liverpool | Bologna orgoglioso di tutti voi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 – Ilperde ma esce a testa alta da Anfield in una sfida mitica contro ildi Salah. In Inghilterra erano presenti tantissimi vip bolognesi in uno stadio storico che mette i brividi. Tra questi c’era ancheche prima del match ha postato un video messaggio esclusivo per il Carlino in cui raccontava tutte le sue emozioni. A fine gara il cantautore bolognese ha postato immagini in cui cammina sul campo di Anfield, va sotto la curva rossoblù e abbraccia i giocatori del. Poi la frase: “. La mia vita te la dedico. Orgogliosi divoi. A testa alta. #”.