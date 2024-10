Cena conviviale di quartiere in via San Carluccio a Viterbo

Leggi tutta la notizia su viterbotoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il comitato giardino del Gonfalone, con il patrocinio del comune di, organizza e invita le persone alladi, in programma per sabato 5 ottobre alle 19,30 in via san. Una seratae di aggregazione sulla via per: incontrarsi, conoscersi, stare insieme e