Cdp Venture Capital al via partnership con OpenAI investire nelle startup italiane attraverso il Fondo Artificial Intelligence; €8 mld entro il 2028

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Cdp Venturahanno deciso di collaborare perstart up che si occupano di intelligenzae, l’obiettivo è rafforzare lo sviluppo e l’utilizzo dell’IA nel panorama italiano. Sam Altman, ceo diha avuto un incontro a New York in occasione della 79esima ass