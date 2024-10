Castelfranco Veneto 72enne coltivava marijuana in casa | accusato di detenzione a fini di spaccio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Treviso, 3 ottobre – Quando viene data notizia di un arresto perdididifficilmente ci si aspetta che il protagonista sia un, ma è proprio quello che è succeso a(Treviso). A tradire l’anziano è stato l’odore proveniente dalla sua abitazione. Il tutto è stato un caso: i carabinieri stavano effettuando un normale controllo in zona, fin quando non si sono imbattuti nell’odore tipico della sostanza. Ilstava infatti facendo arieggiare gli ambienti tenendo la finestra aperta al pianterreno. A quel punto, i militari hanno optato per una perquisizione domiciliare, scoprendo così le piante die altro materiale atto alla coltivazione. L’anziano è stato quindi arrestato perdidi sostanza stupefacente ma rimesso subito in libertà in considerazione della sua età, in attesa del processo.