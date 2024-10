Castagne ecco dove farle | la mappa dei luoghi in Toscana

Leggi tutta la notizia su livornotoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Alzi la mano chi non ama le. Questi deliziosi frutti, perfetti per essere utilizzati in svariate ricette, sono uno dei simboli della cucina nella stagione autunnale: basti pensare alle caldarroste, una vera e propria delizia per il palato di grandi e piccoli. Lepossono essere